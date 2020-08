Il Napoli riporta i tifosi allo stadio. Oggi a Castel di Sangro 1600 spettatori

Dopo 177 giorni di assenza, oggi il pubblico tornerà in uno stadio. Quello di Castel di Sangro, dove il Napoli sarà impegnato in un triangolare di amichevoli, alle 17.30. Il Corriere dello Sport scrive che il tetto massimo di spettatori inizialmente previsto a 1000, dovrebbe quasi certamente essere ritoccato fino ad arrivare a 1600.

“Non è ufficiale, almeno non ancora, però allo stadio di Castel di Sangro dovrebbero essere ammesse 1600 persone rispetto alle 1000 inizialmente previste: l’aumento della capienza è stato trattato ieri, in occasione di una riunione in prefettura, e a quanto pare la richiesta di ritoccarla vero l’alto è stata accolta”.