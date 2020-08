Il Napoli ha stabilito un programma scrupoloso per ridurre al minimo i rischi

C’è grande apprensione, non solo dal punto di vista sportivo, per la trasferta del Napoli a Barcellona, motivo per cui si è preferito organizzare tutto nei dettagli

Tutto pronto per la trasferta catalana del Napoli in vista della sfida Champions contro il Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport, la società ha voluto programmare tutto nei minimi particolari per evitare sorprese e rischi data l’emergenza contagi in atto nella Regione. Gli azzurri faranno l’ultimo allenamento a Castel Volturno questa mattina, poi da stasera tutti in ritiro, come successo per la finale di Coppa Italia, al Britannique. Domani mattina appuntamento al San Paolo per la rifinitura e poi in volo direzione Barcellona dove Gattuso e un calciatore si concederanno per la conferenza stampa telematica, mentre la squadra andrà in ritiro in hotel.