Il Messaggero: la Roma vuole 40 milioni per Veretout e segue Maksimovic

Lette le cifre che il Napoli chiede per Allan, il club giallorosso si è adeguato. Il Napoli indispettito dalla richiesta di ingaggio del serbo: 2,8 milioni

A volte la propaganda di calciomercato può tornare indietro come un boomerang. Lo descrive bene questa mattina Il Messaggero. La Roma non ritiene più incedibile Veretout ma avendo letto le cifre richieste dal Napoli per Allan (che al momento non trovano corrispondenze nella domanda), ha rilanciato con la stessa moneta:

A 22 milioni, il francese (richiesto proprio dagli azzurri) non parte. Per far cambiare idea al club, servirebbe una proposta simile alla richiesta del Napoli per Allan (40).

Poi c’è la pista Milik che – come ribadisce il quotidiano romano – “s’è promesso alla Juventus”. Ma c’è anche Maksimovic.

Il difensore è un fedelissimo di Gattuso ma ha il contratto in scadenza nel 2021. La richiesta di 2,8 milioni ha indispettito il Napoli che ora non lo ritiene più incedibile.