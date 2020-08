Il Barcellona risponde alla richiesta di incontro di Messi: “O si rinnova o non c’è niente da negoziare”

Su Marca. La posizione del club è irremovibile. O un club arriva con i 700 milioni di euro della clausola o Messi continuerà a vestire la maglia del Barça. Non intende agevolare il City, diretta concorrente in Champions

Ieri Leo Messi ha cambiato strategia nei confronti del Barcellona, chiedendo ai dirigenti del club un incontro per negoziare una separazione pacifica. Ma, scrive Marca, il club resta imperterrito sulla sua posizione, dura: o si tratta per il rinnovo, o non c’è nulla da discutere.

“Ma ora è il Barça ad essere imperterrito e che rimarrà saldo nella sua posizione. “O si tratta di rinnovare o non c’è niente da negoziare”, dicono. Cioè, Bartomeu e il suo consiglio di amministrazione continuano a dichiarare Messi non trasferibile e non si apriranno a negoziare con nessun club la vendita del giocatore argentino. O un club arriva con i 700 milioni di euro della clausola o Messi continuerà a vestire la maglia del Barça. Questa è ancora la posizione al Camp Nou tre giorni dopo da quando Messi ha lanciato la bomba chiedendo la sua lettera di libertà per mezzo di un burofax”.

I legali di Messi, continua il quotidiano spagnolo, gli hanno consigliato di comporre la situazione, non solo per una questione di immagine, ma anche perché, in questo modo, risparmierà problemi in futuro.

“Se ora concorderà il prezzo con il club, non rischierà che un giudice possa decidere in futuro un importo molto alto per il suo trasferimento, anche se inferiore ai 700 milioni previsti dalla sua clausola, che il club di destinazione non può accollarsi”.

D’altra parte, il Barcellona, continua a sostenere che il contratto sia ancora valido per il Covid che ha prolungato il campionato e, sapendo dei contatti della Pulce con il City, non intende rafforzare gratuitamente e con il suo miglior giocatore, un diretto rivale per la Champions League.

“Le posizioni, quindi, rimangono molto remote e al momento non è in vista alcuna soluzione a breve termine. Il Barça proverà a convincere Messi a restare al club, mentre l’argentino oggi non ha cambiato idea e continua a pensare che il suo ciclo con il Barça sia finito”.