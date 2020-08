Guardiola: “Se non vinco la Champions League, avrò fallito”

L’intervista a DAZN: “Ci provo da quattro anni, non so che proverei se non ci riuscissi nemmeno stavolta. Le mie vittorie non mi danno il diritto di saperne di più”

Pep Guardiola non si nasconde: l’obiettivo del suo Manchester City è vincere la Champions League. Non riuscirci farebbe cambiare il volto della stagione, come ha fatto capire l’allenatore in un’intervista rilasciata a DAZN.

Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto… Gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l’importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più.