Grazie Josè. Per te riconoscenza infinita e un abbraccio grande quanto una storia durata sette anni

Stasera potrebbe essere la tua ultima a Fuorigrotta. Che bello sarebbe se alla fine di questa baraonda insolita qualcuno annunciasse “Josè Callejon ha rinnovato”

Chiudi gli occhi e immagina un San Paolo pieno, immagina che non sia il primo di agosto e nemmeno che sia un’estate torrida di un campionato buffo e grezzo.

Immagina che sia ancora una volta il 25 Agosto del 2013, quando tu ti presentasti con un goal, il primo e a colpi di inchini hai conquistato tutti, proprio tutti.

Stasera potrebbe essere la tua ultima a Fuorigrotta e in silenzio senza grossi clamori, potresti salutarci così come senza grossi clamori ti sei piazzato al centro della nostra storia. Sette anni sono una vita e qualcosa in più di una vita per un calciatore, sono una parte di storia, una appartenenza, un’identità, una scelta, una realtà.

Chiudi gli occhi e immagina le curve piene e poi il cielo sopra il campo, le tribune e i distinti, gli occhi di migliaia di tifosi che urlano il tuo nome mentre il profumo dell’erba misto alla calura ti ricorda che da queste parti chi ama non dimentica né viene dimenticato.

Tuttavia l’estate è la stagione delle sorprese, delle follie e dei colpi di scena e che bello sarebbe se alla fine di questa baraonda insolita qualcuno annunciasse “José Callejon ha rinnovato”.

Tuttavia non cambierebbe le sorti di una riconoscenza infinita, di un abbraccio grande quanto grande è una storia durata sette anni.

Grazie José