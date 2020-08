Genná pecché, con cinque cambi a disposizione, il primo lo fai al settantesimo?

Elmas non entra per giocare no, lui entra per diffondere il verbo della sacra fede della fame. Lobotka pare il creaturo che se move con il girello…

1) I tuoi occhi alla fine ne meritavano sessantamila e più in lacrime. Nella storia ci entrano i nomi, nella leggenda gli uomini veri. Grazie José lagrima de oro ❣

2) Fabian all’ incrocio, Luis Felipe ai crociati! Manolas a vento, Parolo guarda Piotr è scopre cosa vuol dire Arte applicata al pallone…😎

4)Fateci caso ogni volta che ci sta na tarantella l’arbitro ammonisce Mario Rui. Ma pecché? Lo va proprio a cercare… “Jamm mo’ vuoi dire che non hai fatto niente?🙄

5) Genná io ti voglio bene ma mi vuoi spiegare pecché, con cinque cambi a disposizione, il primo lo fai al settantesimo? Ciamma’ fa male? Infatti…😓

6) Elmas non entra per giocare no, lui entra per diffondere il verbo della sacra fede della fame. Nun vo’ sapè niente! Che si vinca o che si perda lui l’erba la brucia con il sacro fuoco della energia perpetua…CazzimmaNucleare😁

7) Partita utile in vista di sabato, partita che stabilisce i reali valori tra una squadra quarta per caso ed una settima per sadismo… Ora al Camp Nou a testa alta…Perché Agosto è il mese delle stelle…Cadenti…E noi non aspettiamo altro che guardarle cadere come chi ama davvero, come chi sogna sul serio 💪

Forza Napoli Sempre e Comunque

Off-topic

La Juventus ha festeggiato da sola il suo nono scudetto. Le sane abitudini 😎