Gazzetta: summit Gattuso-Napoli, raggiunta intesa su un triennale

C’è la possibilità dall’una e dall’altra parte di poter ridiscutere l’accordo in qualsiasi momento. La firma sul nuovo contratto dovrebbe essere apposta nelle prossime ore

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Gattuso e De Laurentiis hanno trovato un accordo per il rinnovo. L’intesa è stata raggiunta per un triennale con possibilità di ridiscussione in qualsiasi momento. La firma sarà apposta nelle prossime ore.

Queste le parole della rosea nella sua edizione online:

“Una stretta di mano e la volontà di continuare insieme. È in corso l’incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso. L’intesa tra le parti è stata raggiunta, il progetto sarà triennale con la possibilità dall’una e dall’altra parte di poter ridiscutere l’accordo in qualsiasi momento. La firma sul nuovo contratto dovrebbe essere apposta nelle prossime ore“.