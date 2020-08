Gazzetta: Il Napoli deve fare in fretta, Gabriel ha già un accordo con l’Arsenal

Il difensore del Lille dovrebbe essere una delle pedine fondamentali dello svecchiamento del Napoli per la prossima stagione

Un Napoli senza rughe, questo è quello a cui punta il presidente De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport. L’operazione svecchiamento partita con il mercato di gennaio, si va concludendo nella nuova sessione di mercato.

La priorità è quella di cedere Koulibaly. Con il Manchester City la trattativa è ben avviata, dovrebbero bastare i 70 milioni offerti per convincere De Laurentiis a darlo via. Bisogna fare in fretta, perché l’Arsenal sta tentando Gabriel (22), difensore centrale del Lille, col quale è stato raggiunto l’accordo con una proposta quinquennale. Nei piani di Gattuso il giovane brasiliano dovrà fare coppia con Manolas.