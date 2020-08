Gazzetta: dubbi sul futuro di Gattuso, De Laurentiis non cederà sulle clausole

Si prospetta dunque una piccola battaglia tra due personaggi tosti e difficilmente malleabili. Gattuso ha conquistato la fiducia del presidente, ma De Laurentiis è sempre stato chiaro

Piccolo rebus per il futuro di Rino Gattuso al Napoli secondo la Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha il contratto in scadenza nella prossima stagione e non è proprio il massimo nelle strategie societarie, ma il presidente De Laurentiis è sempre molto attento a queste situazioni e le avrà già valutate.

I due non sono riusciti a trovare un accordo sul rinnovo, dal momento che Gattuso non vuole vincoli nel nuovo contratto e si sono dati appuntamento in primavera per riparlarne. Ma sappiamo bene che in materia di contratti De Laurentiis non ammette eccezioni, tutti contengono clausole e penali per garantire la società

Considerata, dunque, la sua fermezza, qualche dubbio sul futuro di Gattuso, s’intravede. In effetti, se l’allenatore non vuole vincoli laterali per firmare il nuovo accordo, biennale, e se non dovesse cedere alle richieste del presidente, difficilmente il rapporto tra i due andrà avanti. Perché De Laurentiis non ha mai accettato condizioni diverse da quelle che lui stesso detta. Prendere o lasciare, per intenderci. Ma c’è la volontà delle parti ad andare avanti, il presidente è contento del lavoro svolto dal tecnico e vuole dargli fiducia.

Si prospetta dunque una piccola battaglia tra due personaggi tosti e difficilmente malleabili. Gattuso ha conquistato la fiducia del presidente, ma De Laurentiis è sempre stato chiaro, “chi resta è perché condivide a pieno il progetto”