Gazzetta: Allan, il Napoli cederà all’offerta di 25 milioni dell’Everton. Al suo posto Veretout

L’avventura napoletana del brasiliano è finita, e il Napoli sa che non può tirare la corda. La Roma vuole 30 milioni per Under

La Gazzetta dello sport fa il punto sulla situazione mercato.

Mette nero su bianco gli obiettivi del Napoli: Under e Veretout. Per il turco la Roma chiede tanto: 30 milioni. Il primo passo, però, è capire se c’è la disponibilità di Under al trasferimento.

Del centrocampista francese, invece, già si sa che verrebbe volentieri a Napoli.

Ma c’è il problema Allan, nel senso che De Laurentiis vuole prima cederlo e poi pensare a sostituirlo. Il mediano brasiliano interessa parecchio Carlo Ancelotti che ha offerto 25 milioni per portarselo all’Everton, ma il presidente ne pretende 30. L’impressione è che alla fine dovrà per forza di cose cedere, perché il ciclo napoletano di Allan è giunto al capolinea.