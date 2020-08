Gasperini: “E’ bellissimo che tutta l’Italia tifi per noi. Siamo un po’ come la Nazionale”

A Sky: “Il Napoli ha fatto bene ma contro il Barcellona non era facile. Siamo rimasti noi e cercheremo di fare molto bene. L’assenza della Juve è sorprendente, pensavamo passasse”.

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Psg.

“Ormai ci siamo, man mano che si avvicina la partita c’è sempre maggior adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso, peccato che non ci sarà il pubblico”.