Di Marzio: ballottaggio per il ds della Roma (e non c’è Giuntoli). Milik non escluso da Pirlo

In lizza ci sono Planes del Barcellona e Berta dell’Atletico Madrid. Per il centravanti, Pirlo prende tempo e pensa anche a Morata (oltre che a Dzeko)

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio riferisce del summit di sei ore alla Juventus tra Paratici e Pirlo. È emerso che la pista Milik non è ancora scartata, anche se l’allenatore e il suo staff si sono presi un po’ di tempo per vagliare il mercato. Il Napolista vi ha già detto che Milik non piace a Pirlo che vuole una prima vera punta. In pole position c’è Dzeko. Ma a Pirlo, dice Di Marzio, piace anche Morata.

Chi andrà a fare il ds della Roma? Il ballottaggio – dice di Marzio – è tra Planes del Barcellona e Berta dell’Atletico Madrid. Aggiungiamo noi che Giuntoli non è assolutamente in lizza.