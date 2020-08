Corsport: “Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Mendes lavora in segreto col Psg”

Il Corriere dello Sport scrive di Cristiano Ronaldo e di un suo “mal di pancia”

Il quotidiano sportivo riprende quindi quanto scritto una settimana fa da France Football e rilancia:

Non sarà facile, per Pirlo convincerlo a restare.

Solo il Psg potrebbe permettersi di acquistarlo. Non a caso le voci di un interesse dalla Francia rimbalzano da settimane.

Jorge Mendes lavora in silenzio, mentre il Psg si fa i conti in tasca.

“Ed è anche per questo che il lavoro di Jorge Mendes, il procuratore cui Ronaldo regalò un’isola greca per il suo matrimonio, è delicato, silenzioso e certosino. Un taglia e cuci che non deve rompere equilibri, perché Cristiano sposta e tanto. E se un giorno dovesse mai decidere di trasferirsi a Parigi, gli toccherebbe fare i conti con altri colleghi di reparto ai quali di certo non manca la personalità. Conti, però, che deve fare anche il Psg, perché è pur vero che ha uno Stato intero, il Qatar, alle spalle, ma è altrettanto noto come la pandemia e il blocco totale del campionato francese abbiano influito negativamente sulle casse societarie. Convivenze difficili, ma non impossibili. Questione di equilibri sottili, che solo i grandi club possono permettersi di gestire. Un CR7, tirando le somme, non è per tutti”.