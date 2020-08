Corbo: De Laurentiis tiene così tanto a Gattuso? In genere blinda gli allenatori che stima

Su Repubblica: “Gli ha offerto decisamente poco (1,3 milioni). Il Napoli vale il settimo posto della sua classifica, gioca con un palleggio impotente”

Dopo aver scritto quello che era sotto gli occhi di tutti dalla partita col Barcellona, Antonio Corbo scrive un’ovvietà che a Napoli, e non solo, ma soprattutto a Napoli ovviamente è rivoluzionaria. E noi siamo perfettamente d’accordo con lui.

Per amara che sia, la verità è questa: il Napoli oggi è la settima squadra del campionato italiano (…). E Vale il settimo posto. Funziona male. Riflette la sua classifica.

Aggiunge che il Napoli della Coppa Italia – “umile e coeso, stretto e basso, imperforabile” – non si è più rivisto. “Gioca con tutta la sufficienza di un palleggio impotente due volte: non sostiene l’attacco, non protegge la difesa”.

Corbo ricorda la pochezza dell’attacco (ricordiamo che su azione in campionato Insigne ha segnato tre gol, uno ogni mille minuti).

In tre segnano solo 28 gol:11 Milik, 9 Mertens, 8 Insigne. Se chi segna non è titolare. Se Milik è appena il 17esimo cannoniere della A, qualcosa non funziona. Sono riflessioni e cifre che mandano i titoli di coda.

Corbo parla quindi di necessità di rifondare. E scrive che la solidità economica del club è una buona base.

E infine fa una riflessione su Gattuso.

Il contratto di Gattuso. La cifra è già fissata, modesta in rapporto alle richieste ricevute, 1,3 milioni.

Ma non gradisce un accordo irto di clausole come un filo spinato.

De Laurentiis crea sempre un recinto intorno agli allenatori che stima. Lo convincerà?

Tema affrontato qualche giorno fa sul Napolista quando vi abbiamo scritto che De Laurentiis e Gattuso sono come Giorgio e il vescovo.