“Come abbiamo fatto a spendere 80 milioni per Pépé?”, l’Arsenal apre un’indagine interna

Il club ha cambiato strategia. Ha licenziato 55 membri dello staff per finanziare il mercato (ingaggiato Willian a peso d’oro) e ora vuole capire perché ha speso tutti quei soldi

L’Arsenal sta conducendo un’indagine interna per capire come abbiano fatto a spendere la bellezza di 80 milioni di euro per Nicolas Pépé. L’attaccante del Lille che il Napoli aveva quasi preso per poco meno, prima che i suoi procuratori volassero via da Dimaro con le mozzarelle come bagaglio a mano.

L’esterno ivoriano, arrivato all’Emirates Stadium con enormi aspettative, ha faticato moltissimo, soprattutto all’inizio della stagione. E ora che l’Arsenal ha avviato un controverso progetto di risistemazione finanziaria del club – licenziando 55 membri dello staff per investire tutto sul mercato e il raggiungimento della qualificazione Champions – i funzionari, guidati dal direttore tecnico Edu, stanno cercando di determinare se abbiano speso troppo. Lo dice un rapporto reso noto dall’ESPN.

Nel rapporto c’è comunque sottolineato che non c’è alcun rimpianto per aver portato Pépé all’Arsenal, ma la società vuole più che altro indagare la catena di eventi che ha fatto alzare il prezzo così tanto, senza mettere in discussione l’acquisto.

Il calciatore aveva una lunga lista di pretendenti l’anno scorso, Napoli compreso, dopo la scintillante stagione a Lille. Aveva visto segnare 23 gol, ma nello stesso rapporto si ritiene che anche le altre squadre siano rimaste sconcertate dall’importo sborsato dall’Arsenal.

Si dice che l’ex allenatore Unai Emery preferisse Wilfried Zaha del ​​Crystal Palace ma gli Eagles volevano essere pagati in anticipo mentre il Lille era disposto a incassare 20 milioni di sterline come acconto e il resto a rate.

L’Arsenal è sotto pressione perché la sua politica non è per niente piaciuta all’opinione pubblica e ai tifosi. Anche perché è notizia di oggi l’accordo onerosissimo per l’ingaggio di Willian dal Chelsea: il brasiliano guadagnerà 240.000 euro a settimana, stipendio che ne fa il nono giocatore più pagato della Premier League.

Pépé ha concluso la stagione con un modesto record di otto gol e otto assist in 29 partite,