Barcellona-Napoli: Gattuso scioglie i dubbi, giocano Manolas e Demme

Sul CorSport. I ballottaggi in difesa e centrocampo sembrano in via di risoluzione. In attacco, se Insigne non ce la farà a recuperare toccherà a Elmas

Gattuso ha deciso la formazione che manderà in campo sabato contro il Barcellona al Camp Nou. Soprattutto, ha sciolto i dubbi su difesa e centrocampo, scegliendo, scrive il Corriere dello Sport, Manolas e Demme.

Il portiere prescelto è Ospina. Davanti a lui ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

“E il primo duello sportivo è in via di risoluzione: Kostas il greco più che Maksimovic, in volata nonostante i residui dell’infrazione costale che lo ha escluso con l’Inter a San Siro ma che poi non gli ha impedito di giocare con la Lazio”.

Anche a centrocampo, per il ruolo di regista, la situazione è più chiara.

“Demme in netto vantaggio su Lobotka. Come all’andata e come in Coppa Italia”.

Per quanto riguarda l’attacco, ci saranno Mertens centravanti e Callejon a destra. Resta il nodo Insigne. Se non dovesse recuperare dall’infortunio, toccherebbe a Elmas, come accaduto già a Cagliari.