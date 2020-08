Barcellona-Napoli, Gattuso e la squadra in ritiro da stasera

Sul CorSport. Dopo l’allenamento di stasera il gruppo si ritroverà al Britannique. Domani rifinitura al San Paolo, poi nel pomeriggio il volo verso Barcellona

Iniziano le manovre di avvicinamento alla partita di sabato al Camp Nou, dove il Napoli si confronterà con il Barcellona. Il Corriere dello Sport scrive che da questa sera fino a sabato, la squadra resterà in ritiro, per compattarsi in vista del match.

“Dopo aver effettuato un allenamento mattutino a Castel Volturno, si partirà da stasera con il ritiro. Scelto il centrale hotel Britannique per la prima notte (come fu per la finale di Coppa Italia), a seguire la rifinitura di domani mattina, stavolta da effettuare al San Paolo. Dopo di che rientro in hotel, pranzo e trasferimento a Capodichino per volare nel pomeriggio a Barcellona con un charter privato. All’arrivo nella capitale della Catalogna trasferimento in van per Gattuso, un calciatore e i responsabili della comunicazione (in vista della conferenza delle 18,30). Tutti gli altri in bus alla volta di un hotel della zona del Port Olìmpic, dove occuperanno camere singole come da protocollo”.

Ieri a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta la console italiana in Catalogna, Gaia Lucilla Danese.

«Chi entra nel Paese è sottoposto a stretti controlli. In Spagna è operativa un’app per il monitoraggio, con un codice QR, più un formulario cartaceo da compilare; oltre a controlli minuziosi, a bordo degli aerei e negli aeroporti, sull’utilizzo delle mascherine e sanificazione delle mani. Da parte mia non posso che esprimere rassicurazioni: il club blaugrana è molto scrupoloso, l’attenzione sarà massima ed i protocolli molto rigidi. Certo, sereni non ci si può sentire da tanti mesi a questa parte, ma non c’è da preoccuparsi perché i calciatori e lo staff vivranno in una specie di bolla, e le loro condizioni di salute verranno costantemente monitorate. Tutti saranno tenuti a seguire in ogni dettaglio le raccomandazioni dell’autorità sanitaria»