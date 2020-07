Zazzaroni liquida De Laurentiis: «Play-off? Meglio il divieto di schierare chi è nato a Madeira»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport, prende posizione sulla proposta play-off che tanto clamore ha suscitato, anche perché lanciata da De Laurentiis come uno strumento per porre fino a un dominio definito penalizzante. Quello della Juventus.

Zazzaroni parte da Sports Illustrated che ha scritto: «l’attuale modello di calcio in Europa sembra sempre più insostenibile. Non c’è nulla di inevitabile nei loro successi, ma questo rende il dominio continuato così scoraggiante. Anche nelle stagioni in cui hanno avuto problemi, l’élite ha vinto comunque». Il settimanale Sports Illustrated non si è ovviamente limitato alla Juve: ha esteso la riflessione a Bayern, Psg e Real Madrid che – bontà sua – ogni tanto lascia un po’ di spazio al Barcellona.

Zazzaroni cita quindi De Laurentiis, e lo liquida così:

Della serie, adesso le proviamo tutte ma proprio tutte. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se la Juve dovesse imporsi anche con il sistema degli scontri diretti? In quel caso si potrebbero ipotizzare formule addirittura più drastiche e efficaci. Che so: il divieto di schierare nativi di Madeira e Laguna Larga per tutto il girone d’andata; l’obbligo per le sole squadre di Torino con la maglia a strisce bianche e nere (non ammesse improbabili versioni da merchandise) di giocare le partite in trasferta in nove contro undici; la concessione agli avversari di un rigore ogni tre calci d’angolo.