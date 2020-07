Under vicino al Napoli. L’affare potrebbe chiudersi senza contropartite

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Cengiz Under è vicino al Napoli. Sia la Roma che il club partenopeo sono intenzionati a chiudere in fretta e, a quanto pare, senza contropartite. Tra domanda e offerta ballano 5 milioni di euro e la Roma ha rifiutato Ospina. Ma c’è tutta l’intenzione di arrivare alla fumata bianca. Under è una precisa richiesta di Gattuso, lo scrive il portale di mercato.

“L’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir è una precisa richiesta di Gattuso, che vuole un giocatore con le caratteristiche di Politano. L’offerta è di 25 milioni di euro, bonus compresi, la richiesta giallorossa è di 30 più bonus. Al momento c’è distanza, ma va registrata la disponibilità da parte delle parti di arrivare alla fumata bianca. Il Napoli per Under aveva messo sul tavolo il cartellino di Ospina, opzione non gradita dalla Roma, motivo per il quale l’affare potrebbe chiudersi senza contropartite. Gli Azzurri fanno sul serio a differenza di Everton e Borussia Dortmund, che dopo un timido sondaggio hanno deciso di non passare dalle parole ai fatti. La cessione del nazionale turco, a segno 3 volte in 17 partite di campionato, frutterà all’Istanbul Basaksehir, suo ex club, il 20% delle futura rivendita”.