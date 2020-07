Tuttosport: «Osimhen a Napoli è un giallo. È stato davvero a Capri? Di certo non ha visto Gattuso»

Il quotidiano è scettico: «Nemmeno una sua foto nonostante gli imbarchi fossero affollati. Col tecnico solo una telefonata. Oggi ripartirà”

Tuttosport è a dir poco scettico sulla visita di Osimhen a Napoli, e presumibilmente a Capri. Il quotidiano scrive che la visita assume i contorni del giallo ed elenca gli enigmi – è il termine utilizzato – che accompagnano l’immersione del calciatore del Lille nella città.

Innanzitutto, scrive Tuttosport, che Osimhen non ha mai visto Gattuso. Non ha mai cenato con lui. Quindi verrebbe a cadere la magnifica scena in cui Gattuso gli spalanca il balcone e gli dice – parole nostre – “Guarda, stupisci”.

Scrive il quotidiano che Osimhen e Gattuso si sono parlati solo telefonicamente. Lui ha cenato in via Cappella Vecchia al ristorante Altro Coco Loco.

Secondo enigma: Osimhen è veramente andato a Capri? Il mistero si infittisce.Ieri mattina era ancora a Napoli a fare shopping. C’è chi giura di averlo visto a bordo di un tender avvicinarsi alla villa di De Laurentiis che quest’anno non soggiorna più al Quisisana e quindi è più difficile vedere chi va a trovarlo. Il fatto che non c’è nemmeno una foto di Osimhen nonostante gli imbarchi fossero pieni, suona sospetta.

Ieri sera di certo era a Napoli. Avrebbe voluto andare a mangiare africano ma poi ha desistito, era stanco. Oggi, dopo pranzo, dovrebbe ripartire.