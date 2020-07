Tuttosport: Napoli, possibile ritorno di fiamma per Leao

Gli azzurri aspettano una risposta da Osimehn, ma intanto studiano le possibili alternative e e tra questa ci sarebbe anche il 21 che l’anno scorso preferì il Milan

Il Napoli aspetta paziente una risposta definitiva di Osimhen, ma il presidente De Laurentiis ha già fatto sapere che non aspetterà in eterno. Proprio per questo il club azzurro si è mosso per individuare le possibili alternative per l’attacco in questi giorni. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra le possibili alternative ci sarebbe anche un ritorno di fiamma per Leao

“Ma per la punta centrale si guarda all’anno prossimo: il Napoli attende paziente la risposta di Osimhen, ben sapendo che l’offerta fatta agli ex agenti del nigeriano non cambierà nonostante le sollecitazioni del nuovo agente D’Avila. Il Napoli attende e si guarda pure intorno, tornando agli obiettivi del passato. Uno di questi è il 21enne Rafael Leao, ex Lille che nella scorsa tornata di mercato preferì il Milan alle avances partenopee”.