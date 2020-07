Top Insigne, sua la magia che decide il match

Insigne(Napoli) solito moto perpetuo. Tante accelerazioni, qualche buon cross, qualche passaggio illuminante. Poi la magia che decide il match, con il suo destro a giro.

Barrow(Bologna) giocatore giovane dagli ampi margini di miglioramento. Si muove bene davanti, provando ad innescare gli esterni. Colpisce un palo con un bel destro, decide la partita in contropiede.

Dybala(Juventus) sempre a segno dalla ripartenza. Nell’occasione del derby fa secco Sirigu mandando Lyanco col sede a terra dopo una finta di corpo mettendo la palla dove il portiere granata non può arrivare. Ammonito salterà la partita con il Milan.

Flop

Kluivert(Roma) spettatore non pagante in campo. Vaga, svaria e taglia per il campo, ma è sempre assente dal gioco della Roma. Nullo in fase difensiva, ancora peggio in quella offensiva che dovrebbe essere il suo marchio di fabbrica.

Gagliardini(Inter) lento, svogliato, poco determinato. Lontano parente del giocatore ammirato nelle file dell’Atalanta. Sbaglia il tap in sul rigore sbagliato da Lautaro, svirgola in maniera indecente sulla rete di Juwara.