“Sarri si è annullato per vincere”, anche all’estero scoprono il rivoluzionario democristiano

Ronaldo ha segnato finora 30 gol, 51 gol complessivi in campionato per la Juve, è il primo giocatore in assoluto a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. “Un record buono per l’ego di Ronaldo e quindi anche per la Juventus”. Nel frattempo però Sarri si ritrova in discussione, come se i risultati non fossero suoi. Ma fossero suoi per un riflesso di luce. La luce di Ronaldo, Dybala e gli altri.