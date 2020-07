Sarri: “Ho un contratto con la Juve e voglio onorarlo. Voglio restare”

Alla vigilia della partita contro la Lazio allo Stadium, l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa.

“La Lazio è una squadra forte che ha fatto una grandissima stagione. Quest’anno abbiamo fatto sempre fatica contro di loro. Non ho paura del mio futuro, se vinci va tutto bene, se perdi no . Fa parte del mio mestiere. Io ho un contratto con la Juventus e voglio onorarlo . Ora però è importante restare concentrati sulle partite e sul futuro immediato”.

Il tecnico ha aggiunto:

“In questo momento non è importante chi gioca davanti, ma il lavoro che anche gli attaccanti riescono a fare per la squadra. Dobbiamo preoccuparci di essere solidi e di avere continuità. E’ un periodo anomalo, che crea difficoltà a tutti. Inoltre abbiamo giocato con squadre in grande forma. E’ un momento importante e abbiamo degli obiettivi da centrare”.