Sarri: «Black-out che di questi tempi possono succedere, evitiamo i processi»

«Ci alleniamo a temperature impossibili. La squadra deve convincersi che ha nelle corde un ottimo calcio. Higuain? Benino, poi è calato»

Sarri commenta Juventus-Milan 4-2.

«Abbiamo fatto partite brutte e le abbiamo giustamente perse. Stasera abbiamo fatto bene. Black-out sono successe anche ad altre squadre, adesso succedono più del solito perché un momento difficile e particolare. Ci si allena a temperature impossibili. Non farei processi, non ne vale la pena, ciascuno tira fuori una motivazione diversa. Momento diverso rispetto a sconfitte di Verona e Napoli. La squadra si deve convincere che ha nelle corde un ottimo calcio».

«In difesa si è sofferto nel momento del black-out, prima non abbiamo concesso nemmeno una palla gol. In questi momenti di vuoto, puoi anche cambiarli tutti e non succede nulla. Higuain ha fatto quello che poteva fare in questo momento, ha fatto benino poi via via è scomparso ma è fisiologico».

«Non credo che la Lazio abbia influito, la squadra è partita molto attenta. Forse se sul 2-0 c’è stato un rilassamento, ma non mi sembra. Il black-out è avvenuto dopo il rigore. Rabiot si sta ritrovando, doveva ambientarsi dopo tante esperienze all’estero e qualche infortunio».