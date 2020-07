Rivaldo: “Con un Napoli così lanciato il Barcellona rischia in Champions”

L’ex giocatore blaugrana: “Il Barça lotterà fino in fondo per la Liga anche se mi preoccupa la Champions che dovrebbe essere il primo obiettivo”

Rivaldo, ex calciatore del Barcellona passato anche in Italia con la maglia del Milan, ha parlato così della sfida dei blaugrana col Napoli in Champions League, come riportato da Marca.

Il Barça lotterà fino in fondo per il campionato anche se mi preoccupa la Champions che dovrebbe essere il primo obiettivo. Senza pubblico e con un Napoli così lanciato, il ritorno degli ottavi di finale può essere molto pericoloso. E se pure riuscissero a passare il turno dovranno migliorare per i quarti.