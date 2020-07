Rinnovi Napoli, sono quattro le firme ormai prossime. Elmas inizia a trattare, sorpresa Hysaj

In casa Napoli si lavora anche ai rinnovi. Quattro i giocatori che hanno quasi concluso la pratica, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di Zielinski e Maksimovic, ma anche Di Lorenzo e Mario Rui. Per questi ultimi due la firma dovrebbe arrivare entro il 10 agosto. Ma anche Elmas ha iniziato a discutere del suo prolungamento con il club. E, a sorpresa, anche Hysaj.

“Il progetto è anche altro, un mercato «invisibile» e non certo secondario che esiste: per guardare avanti, e in lontananza, bisogna investire con lungimiranza e in prospettiva e i rinnovi rappresentano una voce centrale di questa estate. Zielinski ha (quasi) fatto, Maksimovic anche; Di Lorenzo e Mario Rui potrebbero farlo entro la prima decade di agosto; Elmas ha appena cominciato, tramite il proprio manager, a discuterne e, a sorpresa, si potrebbe riaprire il dialogo pure con Hysaj, che va in scadenza nel 2021 e dunque diventa una priorità, perché altrimenti sarà necessario interrogarsi su una possibile cessione”.