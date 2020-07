Repubblica: il trend della Juve è in pericolosissimo ribasso

Il caso ha aiutato la Juve per un quarto d’ora e poi anche lui, indignato da tanta pochezza, le ha voltato le spalle. Ci sono stati lunghi momenti in cui il confronto è stato imbarazzante: il Sassuolo era una squadra e la Juve no

“Questi non sono black out, ma la natura stessa di una squadra che non ha più un’ossatura a sostenerla: dopo il Milan, anche il Sassuolo ha rimontato due gol alla Juve senza fatica, ha ribaltato partita e frittata e rischiato di aprire una crisi molto seria, poi tamponata dal risultato”.

E’ il commento di Emanuele Gamba, su Repubblica, al pareggio della Juve contro il Sassuolo (3-3). Un pareggio “immeritato”, raggiunto grazie ad Alex Sandro, che

“ha interrotto un giramento di testa epocale, ha contenuto l’emorragia di idee e di gioco, ha naturalmente salvato capra cavoli e classifica (ma davvero Gasperini non ha alcun rimpianto?), ma il trend della Juve è in pericolosissimo ribasso“.

La Juve non ha saputo difendere il vantaggio ed è stata salvata “dalla serata di grazia di Szczesny”.

Ma i bianconeri

“hanno proceduto per tentativi, per iniziative, per quell’inerzia tecnica di chi è superiore per rango. Ma stavolta, solo per quello”.

Sarri ha effettuato un esperimento, escludendo Dybala e inserendo Chiellini.

“Il caso ha aiutato la Juve per un quarto d’ora e poi anche lui, indignato da tanta pochezza, le ha voltato le spalle, pur avendo assistito i gol estemporanei di Danilo (dal limite, su corner) e di Higuain (lanciato da Pjanic), soli soletti in una difesa spalancata. Poi è cominciata la partita di pallone e ci sono stati lunghi momenti, in particolare a cavallo dei due tempi, in cui il confronto è stato imbarazzante, nel senso che il Sassuolo era una squadra e la Juve no, ma d’altronde in questo scorcio di stagione i bianconeri non hanno mai battuto una formazione della prima metà della classifica”.