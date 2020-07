Repubblica: al Napoli non dispiacerebbe se il match col Barcellona slittasse a Lisbona

C’è preoccupazione, tra gli azzurri, per la situazione epidemiologica in Catalogna ma mancano comunicazioni ufficiali. I prossimi giorni saranno decisivi

In Catalogna i contagi da Covid continuano ad aumentare e il Napoli è preoccupato, perché tra tre settimane, a Barcellona, è in programma il ritorno degli ottavi di Champions League.

Per ora la sfida è confermata al Camp Nou, non ci sono comunicazioni ufficiali che lascino intendere che possa cambiare qualcosa. Ma anche Gattuso, ieri, ha ammesso che c’è preoccupazione per la situazione epidemiologica nella città spagnola.

«Non ci metto becco perché non è il mio lavoro. Ci penseranno il presidente De Laurentiis e i suoi uomini. Ovviamente c’è preoccupazione».

Repubblica Napoli scrive che al club di De Laurentiis non dispiacerebbe se la sede della gara fosse spostata a Lisbona, dove si disputerà la Final Eight.

“Al Napoli non dispiacerebbe lo slittamento della gara a Lisbona, sede della Final Eight. I prossimi giorni saranno decisivi”.