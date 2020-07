Gattuso: “Questo non è calcio, è un altro sport. I giocatori non sono robot”

Dopo la vittoria sull’Udinese al San Paolo, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa.

Da cosa dipende la bassa percentuale tra occasioni create e gol fatti?

“Non penso sia una mancanza di equilibrio. Abbiamo preso tantissimi pali, in alcuni casi c’è anche sfortuna. Questo è un dato che ci preoccupa, ma ora stiamo facendo un altro sport . Questo non è calcio. Giocare ogni tre giorni e senza tifosi è qualcosa di differente, i giocatori non sono robot . A questa squadra non gli si può dire nulla”.

Come sta Mertens?

“ Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo, non riusciva a correre con fluidità. Spero non sia nulla di grave “

Come state prendendo le notizie sull’allarme Covid che arrivano da Barcellona?

Come pensa di arrivare alla sfida in Champions?

Il quinto posto è un obiettivo?

“A Bologna mi sono arrabbiato perché ho visto una squadra che sembrava non organizzata. Quello che mi interessa è la mentalità, non si può pensare di non mettere impegno anche se non ci stiamo giocando nulla in queste gare”.