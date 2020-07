Reja: “Gattuso ha creato motivazioni. Ha rivalutato tutti, perché fa giocare tutti”

Il ct dell’Albania ed ex allenatore del Napoli, Edy Reja, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Il tema è la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta di ieri.

“Primo tempo eccezionale del Napoli nel primo tempo con l’Atalanta. Nel secondo tempo non ci sono state conclusioni vere e proprie e non è riuscito a concretizzare. L’Atalanta ormai è una sicurezza. È una squadra che mette in difficoltà chiunque. Gattuso è arrivato in un momento di grande difficoltà. La situazione era difficile. Gattuso è intervenuto sulla testa dei giocatori, ha creato motivazioni. Ha rivalutato tutti, perché fa giocare tutti. Anche chi gioca poco, quando entra, poi risulta determinante. Secondo me potrà ancora dire la sua il Napoli, il campionato non è ancora finito“.