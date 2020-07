L’episodio si è verificato a Padenghe (Bs) all’esterno di un supermercato. C’è stata anche una colluttazione ma senza conseguenze per il presidente

Una domenica pomeriggio molto movimentata, per Massimo Cellino, che ieri è stato aggredito all’esterno di un supermercato a Padenghe, in provincia di Brescia, zona in cui il presidente del club lombardo ha acquistato casa.

Un rapinatore in moto ha provato a prendergli l’orologio dal polso, mentre un secondo complice era pronto ad agire alle spalle di Cellino, che però si è accorto della sua presenza. Nella colluttazione il presidente ha battuto col viso contro la sua auto, senza riportare conseguenze, e ha evitato la rapina.