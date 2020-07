Premier League, ufficiali le date per la stagione 2020/21

La Premier League ha ufficializzato sui propri canali ufficiali le date per la prossima stagione. Si comincerà il 12 settembre, mentre l’ultima giornata sarà disputata il 23 maggio.

Proseguirà il dialogo con la federazione e la lega per delineare il calendario anche delle altre competizioni nazionali.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

