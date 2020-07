Politano bocciato dai quotidiani: non ha mai un vero spunto in attacco

Tutti 5 in pagella, tranne mezzo voto in più dalla Gazzetta. “E’ distante dalla serata, quasi non la senta. L’eredità di Callejon non è ancora sua”.

Matteo Politano non arriva alla sufficienza. La sua prestazione di ieri contro l’Atalanta è giudicata mediocre. I quotidiani gli danno tutti 5, tranne la Gazzetta dello Sport, che gli regala mezzo voto in più.

Per il Corriere dello Sport è il peggiore in campo.

La rosea riconosce che l’attaccante si sacrifica, ma anche che quando sale Gosens non ce n’è per nessuno.

Il Mattino scrive:

“Gattuso gli chiede di interrompere la catena tra Djimsiti e Gosens, deve schermare l’esterno tedesco in prima battuta, seguendolo a uomo e costretto a profondi ripiegamenti per seguirlo in ampiezza. Si fa schiacciare troppo spesso, cerca poco la linea di passaggio e non ha mai un vero spunto in attacco“