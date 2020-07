Per Ospina ancora un infortunio alla testa

Scontro fortuito con Mario Rui e si è tagliato in fronte. Sostituito da Meret. La scorsa stagione si infortunò contro l’Udinese e finì in ospedale

Ospina, tornano i fantasmi per il portiere colombiano. Ancora un infortunio alla testa per il colombiano. Come accadde nella scorsa stagione al San Paolo contro l’Udinese. In quel caso, rimase in campo per poi accasciarsi e finì all’ospedale. Questa volta, contro l’Atalanta, ha subito un colpo in uno scontro fortuito con Mario Rui probabilmente spinto da Caldara, si è tagliato e adesso viene immediatamente sostituito da Meret. Speriamo che non sia nulla di grave.