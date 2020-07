Osimhen, siamo allo scambio dei contratti, ma quelli del Napoli sono complessi

Secondo la Gazzetta dello Sport manca poco, ma i contratti della Filmauro sono molto complessi e dunque hanno bisogno di tempo per essere esaminati a fondo

«Non è tutto come sembra»

Ha risposto criptico come sempre il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sull’affare Osimhen che stenta ad arrivare alla chiusura.

Conferma anche la Gazzetta dello Sport, ma si sa che in casa Napoli i contratti sono complessi

Siamo agli scambi dei contratti e come al solito quelli della Filmauro sono molto complessi e dunque hanno bisogno di tempi più lunghi per essere esaminati a fondo. L’annuncio comunque potrà arrivare molto presto. Sarà il più importante investimento di Aurelio De Laurentiis che pagherà circa 60 milioni per il cartellino del ventunenne nigeriano.