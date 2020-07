Osimhen potrebbe prolungare la permanenza a Napoli e incontrare anche Giuntoli

Lo riporta Tuttosport sottolineando che prima di volare in Francia di certo ci sarà la telefonata o l’incontro con Giuntoli, magari per stringersi definitivamente la mano

Il Napoli ha scelto il suo attaccante per la prossima stagione. Victor Osimhen sarà con ogni probabilità l’erede di Arkadius Milik, tutto però è ovviamente subordinato alla vendita del polacco che De Laurentiis sta curando personalmente.

Osimhen è in queste ore a Napoli per conoscere la città, ieri ha incontrato il tecnico Gattuso e con ogni probabilità oggi potrebbe fare un salto a Capri per incontrare anche il presidente, ma c’è di più secondo Tuttosport

Oggi pomeriggio la breve vacanza napoletana di Osimhen si dovrebbe concludere, ma non è detto che la prolunghi di altre 24 ore. E prima di volare in Francia di certo ci sarà la telefonata o l’incontro con Giuntoli, magari per stringersi definitivamente la mano