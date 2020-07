Il Mattino: col settimo posto, persi tre milioni. Non ancora fissato l’incontro per il rinnovo di Gattuso

“L’incontro con Mendes è previsto ma non è stato fissato. Per il Napoli sarebbe rischioso cominciare la stagione con il tecnico col contratto in scadenza”

Il rinnovo di Gattuso e non solo.

Il Mattino scrive che, arrivando settimo e non quinto, il Napoli ha perso tre milioni di euro: avrà un bonus di 9,3 milioni anziché 12,5 o 10,9 in caso di sesto posto.

E che senza Champions ci sarà un taglio del tetto ingaggi.

Infine Gattuso e il rinnovo. Non è stato ancora fissato alcun appuntamento con Mendes, anche se l’incontro è previsto. Scrive Il Mattino che in tanti hanno chiesto notizie dell’allenatore calabrese e che per il Napoli sarebbe rischioso cominciare la stagione senza un rinnovo, ossia con il tecnico col contratto in scadenza.