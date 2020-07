Nemmeno in un anno anomalo qualcuno avrebbe osato profetizzare un gol di Hysaj

Dopo un paio d’anni abbiamo avuto risposte ad un interrogativo perpetuo “Ma il Var a Napoli ci sta?”. È dura ragazzi, sembriamo una scolaresca tra i banchi una settimana prima del viaggio di fine anno

1) 1-8-23 il terno a lotto sulla ruota di Napoli, in un anno anomalo nemmeno in un seminario combinato Maya-Nostradamus qualcuno avrebbe osato profetizzare un gol di Hysaj!😍

2) Che poi le porte chiuse ci hanno privato di un comico epilogo, immaginate lo speaker “Con il numero 23 Elseid…” Iusai, Isa’, Isaí..” insomma un rap indecente 😅

3) Dopo un paio d’anni abbiamo avuto risposte ad un interrogativo perpetuo “Ma il Var a Napoli ci sta?” 4 goal annullati, lo hanno ribadito fino alla noia…Erano irregolari…. Che vulite fa? Lo so è strano ma non si può segnare in fuorigioco!🙄

4) La dietro balliamo na bellezza, Lobotka ci manca solo ‘a seggia e ‘o giurnale poi pare il portiere che da indicazioni fore ‘o palazzo. Doveva essere il test per Barcellona? Eh ma pareva l’amichevole con l’Avellino però 😓

5) Il palo non manca mai, manco la maglia di Gattuso ma ne ha in serie illimitate o la lava appena torna a casa? Comme fa ogni due giorni a lavarla ed asciugarla.😶

6) Al goal di Allan nessuno ha avuto il coraggio di esultare stremati da Cravero e le sue perle “Secondo me il giallo non è per il fallo, è per l’ammonizione” …

7) È dura ragazzi, sembriamo una scolaresca tra i banchi una settimana prima del viaggio di fine anno, ci guardiamo da punizioni e malanni. Il viaggio è a Barcellona e non si aspetta altro, tutto il resto è pariamiento di fine anno!👊

Forza Napoli Sempre e Comunque ❣