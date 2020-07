Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club.

Non ho commesso fallo da rigore su Kulusevski, infatti ho chiesto all’arbitro di andare a rivedere l’azione al Var.

Ho sentito Osimhen, mi ha chiesto del razzismo in Italia e gli ho detto che a Napoli può stare tranquillo: i tifosi azzurri sono fantastici e deve pensare positivo.

Ha ragione Gattuso, a volte ci manca la mentalità ma con lui miglioreremo anche sotto quest’aspetto.

Sarebbe bello restare a vita qui, ma non voglio illudere nessuno. Sarebbe speciale vincere qui, per lo scudetto vedremo l’anno prossimo Sono nel progetto, a fine stagione avrò un confronto con la dirigenza. Ora sono concentrato sul campo al 100%.

Il Sassuolo è l’avversario giusto per testarci in vista del Barcellona. Abbiamo le nostre possibilità e non dovremo sbagliare con i blaugrana.