Mihajlovic su Gasperini: «Se quel gesto col dito lo faceva a me non so se il dito ce l’aveva ancora»

Dopo la lite a bordocampo, le dichiarazioni nel post partita: «Gasperini non si doveva permettere di parlare alla mia panchina. Non c’è niente da chiarire. Gasperini ha sbagliato».

Atalanta-Bologna di ieri sera è stata allietata da un siparietto al vetriolo tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini. Nel post partita il tecnico del Bologna è ritornato sull’accaduto dicendo:

«Se quel gesto col dito lo faceva a me non so se il dito ce l’aveva ancora»

E continua:

«Gasperini non si doveva permettere di parlare alla mia panchina, io non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere. E se qualcuno lo fa mi incazzo. Non c’è niente da chiarire, io non devo chiarire nulla. Gasperini ha mancato di rispetto anche a me, perché io sono responsabile della mia panchina e se qualcuno vuole dire qualcosa lo dice a me. Gasperini ha sbagliato».