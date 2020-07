Messi: “Abbiamo fatto autocritica, ora dobbiamo dimostrare il cambiamento”

Dopo la vittoria con l’Alaves dà ragione a Setien: “Dovremmo essere molto più regolari come ha detto l’altro giorno l’allenatore”

Il capitano del Barcellona Leo Messi ha parlato parlato dopo la vittoria sull’Alaves

Come ci si sente dopo aver visto la partita?

“Oggi ho visto qualcosa di diverso, è stato una partita difficile da giocare per tanti motivi e oggi la squadra ha risposto in modo diverso in termini di atteggiamento e impegno. È un passo avanti per quello che verrà”

Ha detto che dovevano cambiare molte cose. È questo che vuoi?

“La cosa principale che abbiamo fatto è stata l’autocritica. Abbiamo realizzato molte cose. Non abbiamo avuto una grande stagione. Quello di oggi è un passo avanti in termini di attitudine e impegno, che è quello che devi sempre avere. Devi partire almeno con l’atteggiamento giusto, se non di più”

È questo il messaggio che un capitano deve dare?

“È un momento importante per noi, ma non è necessario indossare il braccialetto per sapere cosa abbiamo fatto. Dovremmo essere molto più regolari come ha detto l’altro giorno l’allenatore, abbiamo avuto molti momenti”

L’atmosfera si calmerà?

“Ne abbiamo bisogno. Sono tranquillo, questa pausa serve, come ho detto l’altro giorno, a chiarirsi le idee. Abbiamo già detto quello che dovevamo dire, abbiamo già fatto autocritica internamente. Non c’è altro da dire se non dimostrare il cambiamento”