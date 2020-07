Mesaggero: Lotito ha chiesto spiegazione sulla preparazione atletica, potrebbero arrivare provvedimenti

“Il presidente è molto arrabbiato per il crollo della Lazio. Ha chiesto spiegazioni sulla preparazione atletica e la nutrizione”

Non è bastato il gol annullato al Sassuolo per far vincere la Lazio e adesso non è facile digerire l’ennesima battuta d’arresto di una formazione che alla ripresa del campionato era tra le pretendenti per lo scudetto. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo di ieri gli animi erano piuttosto agitati, come riporta il Messaggero, al punto che Acerbi avrebbe risposto male al direttore sanitario Pulcini. Ma chi davvero non ha digerito la sconfitta è stato il presidente Lotito che a fine partita si è fatto sentire negli spogliatoi.

Silenzio immediato quando nello spogliatoio è comparso Lotito. Il presidente si è detto molto arrabbiato per il crollo della sua squadra. Con toni pacati ha chiesto spiegazioni sul perché interrogando anche chi di dovere sulla preparazione atletica e la nutrizione. E non è escluso che in settimana potrebbe già prendere qualche provvedimento.