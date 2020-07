Mertens da applausi, “fa dei difensori del Milan i pali da slalom piantati nell’area di rigore”

I voti dei quotidiani al folletto belga. “Primi 20′ da urlo, con movimenti imprevedibili e serve il miglior Donnarumma per negargli il gol”

Per il Corriere dello Sport e per il Mattino il migliore in campo nel Napoli, ieri sera, contro il Milan, è stato Dries Mertens. Per l’attaccante belga i voti attribuiti dai quotidiani oscillano tra il 6,5 di Mattino e Corsera al 7 di Corriere dello Sport, Gazzetta e Repubblica.

Il Corriere dello Sport scrive di lui:

“Movimenti, dribbling e intuizioni da grande giocatore. Donnarumma gli nega subito la rete con un miracolo, ma Dries non molla: mette davanti alla porta Callejon e poi sigla il 2-1, rete numero 125 con il Napoli. Da applausi”.

Per la Gazzetta dello Sport sono soprattutto i primi venti minuti di gioco del belga ad essere sensazionali.

“Primi 20’ da urlo, con movimenti imprevedibili e serve il miglior Donnarumma per negargli il gol. Cosa che non riesce al portiere nella ripresa quando in mezzo Dries va in anticipo su tutti per il suo gol n.125″.

Il Mattino elogia il suo slalom nella difesa del Milan.

“A dispetto del caldo torrido del San Paolo, ci mette un attimo a indossare sci e scarponi per fare dei difensori del Milan i pali da slalom piantati nell’area di rigore. Il gol, però, arriva solo nella ripresa con un piattone ravvicinato su assist delizioso di Callejon che lo pesca solo soletto a centro area”.

Il Corriere della Sera è più laconico:

“Il suo sigillo non manca. Poi scompare”.