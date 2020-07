“Mens sana in Quisisana”, la rassegna letteraria della Reggia di Castellammare di Stabia

Ad aprire le danze è stata la presentazione dell’ultimo romanzo di Lorena Spampinato, “Il silenzio dell’acciuga”. Giovedì tocca a Massimiliano Virgilio, il 29 luglio ad Alessio Forgione. Ingresso libero

È una solitudine molto rumorosa quella de “Il silenzio dell’acciuga” (pagg. 240, euro 18; Nutrimenti edizioni) il nuovo romanzo della 30enne scrittrice catanese Lorena Spampinato. Narra del dolore indagato di Tresa detta Masculina che con il fratello gemello Gero è lasciata al suo destino da un padre assente fisicamente e spiritualmente e che in mancanza di una madre – morta – vive in un borgo ai piedi dell’Etna con la zia materna Rosa. Una donna che si spende per i nipoti ma senza autorità morale.

Il padre rimane all’estero ed i ragazzi seppure bene accuditi ed istruiti dalla zia devono ritornare a Scuola, luogo che si rivela non inclusivo ma ostativo per le diversità di Masculina, mentre Gero la opprime con i dettami maschilisti dell’educazione paterna. Solo l’esperienza nel ‘Terreno’ dove lavora la zia le consentirà un’emancipazione dolorosa come donna che cresce nelle prove della vita.

La Spampinato ha un modo di narrare che sa isolare chirurgicamente gli interstizi del dolore della crescita nella soggettività di Tresa: e la sua lingua sembra essere il vero messaggio del romanzo. La Sicilia è alla base del racconto identitariamente, ma il suo linguaggio segue strade dell’anima originali rispetto alla grande tradizione letteraria di Trinacria.

Il romanzo della Spampinato è stato presentato in Campania martedì 14 luglio alle ore 18 – Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia – alla presenza dell’autrice e con la moderazione di Carmen Matarazzo dell’”Achille Basile-Le ali della lettura” nell’ambito della rassegna letteraria “Mens sana in Quisisana”. Giovedì 23 luglio ore 18 sarà la volta della presentazione di “Le creature (Rizzoli)” di Massimiliano Virgilio (modereranno Carmen Matarazzo e Titti Pentangelo). La rassegna chiuderà il 29 luglio alle ore 18 con “Giovanissimi (NNeditore)” di Alessio Forgione presentato da Titti Pentangelo. Ingresso libero.