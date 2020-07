Marotta: «Gli allenatori devono adattarsi, quindi più duttili sono i calciatori meglio è»

A Sky Sport: “L’esclusione di Eriksen? Si gioca ogni tre giorni, è normale che l’allenatore debba fare delle valutazioni. Non è una bocciatura ma una scelta figlia del turnover per gli impegni ravvicinati”.

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Innanzitutto ha parlato di Zaniolo e Dzeko in chiave mercato.

“Zaniolo? È un giocatore importante, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Ma non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo”. Dzeko? Più o meno è lo stesso discorso, ma parlare di mercato in questo momento è prematuro, non sappiamo ancora i giocatori che saranno sul mercato”.