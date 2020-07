È il momento giusto per mandare in campo Lozano e dargli le sue chance

Le gare da giocare potrebbero essere l’occasione giusta per dare spazio al messicano, una figura che potrebbe essere centrale nel progetto tecnico del futuro

I segnali attesi sono arrivati. Gennaro Gattuso aveva bisogno di una dimostrazione, forte, da parte di Hirving Lozano. Doveva avere la garanzia di poter puntare su di lui, di trovarlo pronto in qualsiasi momento. Ancor di più dopo averlo allontanato dall’allenamento tre settimane fa. Per questo, gli ha riservato finora soltanto spezzoni di gara e negli ultimi il messicano è stato un fattore.

Il suo ingresso è sempre stato notevole, in particolar modo a Verona, dove il tecnico ha preferito la sua rapidità all’equilibrio di Callejon, e ha avuto ragione perché ha siglato il gol del raddoppio. Ma anche contro l’Atalanta è stato così: una delle occasioni più pericolose create dal Napoli è un’azione personale di Lozano, che dopo aver fatto slalom tra i difensori avversari non è riuscito a battere Gollini in uscita.

Considerando l’addio ormai prossimo dello spagnolo e le difficoltà ad essere incisivo di Politano, potrebbe essere arrivato il momento di dargli continuità, fargli sentire la fiducia che si deve a chi è al centro di un progetto tecnico. Perché il Napoli deve puntare sul talento di Lozano, che c’è e non è stato ancora espresso del tutto. S’è visto a sprazzi, troppo poco ovviamente per conquistarsi la titolarità in pianta stabile. Specialmente in una stagione turbolenta, tra ammutinamenti ed esoneri che hanno sconvolto la squadra prima sul piano emotivo e poi su quello tattico.

Carlo Ancelotti l’ha sempre considerato una seconda punta, pensava che le qualità nel saltare l’uomo del messicano potessero rendere anche per vie centrali. Ma l’esperimento non ha reso e Gattuso, al suo arrivo, ha voluto ridurre al minimo il margine di rischio delle sue scelte. Ha ripreso lo schema che ha fatto le fortune del Napoli e alcuni dei suoi principi, ha riproposto laddove possibile gli stessi interpreti. La squadra ha ancora molta strada da fare, per quanto sia riuscita a ritrovare una compattezza fondamentale per risalire la classifica e addirittura vincere un trofeo.

Ci sono però evidenti lacune in fase offensiva. Spesso l’atteggiamento da trincea allontana molto gli attaccanti dalla porta avversaria e il riversarsi in avanti non sempre avviene in tempi brevi. In questo, Lozano potrebbe rivelarsi il giocatore giusto grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica, in un momento in cui i concorrenti nel ruolo convivono con situazioni complesse. Anche perché a parità di condizioni, comunque è più opportuno dare una chance all’acquisto più costoso nella storia del club.

La sconfitta con l’Atalanta potrebbe rivelarsi una fortuna, per il messicano, perché ormai toglie molta importanza alle partite di campionato che restano. Il quarto posto è troppo lontano, la qualificazione in Europa League è già certa grazie al successo in Coppa Italia. I risultati che arriveranno saranno quindi ridimensionati e l’allenatore potrà osare un po’ di più, sia sul piano tattico che nelle scelte dei singoli.

Lozano dovrà tenere la difesa avversaria perennemente in apprensione e soprattutto sapersi muovere in fase di non possesso. Gattuso richiede la massima applicazione, perché quale che sia l’evoluzione tattica della squadra, l’allenatore non vuole rinunciare a questo tipo di compattezza e ad un mese dalla partita col Barcellona non sarebbero tollerati passi indietro sui principi di gioco acquisiti. È l’occasione giusta per dargli minuti, dunque, senza metterlo subito in discussione ma facendo ben presente che questa è la sua opportunità da cogliere, per diventare un fattore del Napoli del futuro.