Le 10 cose che ricorderemo di Napoli-Udinese

Il riflesso di Ospina su Lasagna. Il palo numero 24 è l’auto palo di Koulibaly protagonista di un non fallo di mano in area del Napoli

8’ minuto. Il passaggio di petto di Manolas. Su un affondo dell’Udinese il greco va in anticipo su Lasagna e con il petto appoggia al volo a Lobotka in uscita. Un simbolo della maniera in cui il Napoli affronta la partita.

9′ Minuto. Il gol annullato a Nestorovski. È in fuorigioco netto sul cross di De Paul. Colpisce di testa e sorprende Ospina nell’angolo basso. Meno male che non vale.

22’ minuto. Il gol di De Paul. L’uscita di Koulibaly per andare in chiusura non viene sostenuta dalla copertura alle sue spalle. L’argentino è solo e fa gol.

32’ minuto. Il pareggio di Milik. Il gol dell’1-1 arriva con il primo pallone toccato dal polacco, appena entrato al posto di Mertens.

39’ minuto. L’uscita di Ospina bassa per anticipare Lasagna. L’attaccante friulano si trova faccia a faccia col colombiano per un altro passaggio filtrante di De Paul.

53′ minuto. Il (non) fallo di mano di Koulibaly. In tiro di Lasagna dopo un errore di Mario Rui sbatte sul fianco di Kk, che peraltro ha anche le braccia attaccate al busto.

60′ minuto. La traversa di Zielinski. Il 23esimo palo del Napoli in questa stagione. Una botta del polacco da fuori area che Musso tocca e devia. La palla sbatte e tocca terra. L’orologio dell’arbitro non suona.

69′ minuto. Il riflesso di Ospina. De Paul imbuca per Lasagna, che si trova il pallone sui piedi Grazie a Manolas. Lasagna non è tipo che accarezza. Lasagna il pallone lo frusta. Ospina fa un mezzo miracolo.

84′ minuto. Il 24esimo palo della stagione. Stavolta un auto palo. Uno svirgolone di Koulibaly accorso sulla linea di porta per fermare lo scavetto di De Paul a chiusura di una meravigliosa azione alla mano Udinese. Manolas dà una spintarella a Koulibaly per convincerlo a correre sulla linea.

95′ minuto. Il gol della vittoria. Uno squarcio di concretezza con un tiro violento verso la porta, nato da un’azione subito verticale per merito di Allan. La sassata di Politano, al suo primo gol in maglia azzurra, sbatte sul palo e si infila dietro Musso.