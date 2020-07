L’Atalanta gioca per due risultati, primo tempo 0-0

Gasperini fa giocare la sua squadra d’attesa, arretra Gomez alla Pirlo. Il Napoli gioca bene. Nessuna occasione importante.

Atalanta Napoli 0-0 primo tempo. Gasperini cambia pelle alla sua Atalanta. Comprensibilmente, in maniera intelligente. L’Atalanta rinnega il proprio credo di squadra arancia meccanica, anche perché fa molto caldo. E gioca d’attesa contro il Napoli ben organizzato e ovviamente non suicida. La squadra di Gattuso gioca bene, con una difesa molto attenta. Ne viene fuori un primo tempo non scintillante, col Napoli più in controllo della partita. Grandi occasioni non ce ne sono.

Gasperini arretra il Papu alla Pirlo in modo da sfuggire al pressing sempre ben organizzato dal Napoli. Esce Ospina per infortunio alla testa. L’Atalanta lascia in panchina Muriel e Ilicic, il Napoli può inserire Milik e Lozano (anche Callejon).